Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
SAML 2.0 SSO for team sign-in, which works with common identity providers such as Okta, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Google Workspace, and other SAML 2.0–compatible IdPs. See: https://docs.stripe.com/get-started/account/sso
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@stripe.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Slack OAuth and Stripe (Stripe App installation and APIs).