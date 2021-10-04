Criteri di conservazione dei dati
Point in time backups are stored for at least 1 month back, and monthly backups are stored for at least 6 months
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When Favro is no longer performing the Services relating to the processing of Customer Data, then Favro shall at Customer’s choice either return or delete all Customer Data to Customer. However, Customer Data may still be retained by Favro for audit or archival purposes, to defend a legal claim, or as required by applicable laws.
Criteri di archiviazione dei dati
Favro maintains customer data encrypted at rest using a cipher strength equivalent to 256 bit symmetric crypto or better. Data is encrypted in transit using TLS 1.2 or later.
Sedi dei data center
Germania, Svezia
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, CityCloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati