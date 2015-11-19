Criteri di conservazione dei dati
Simple In/Out retains your data for as long as you are a customer.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Simple In/Out deletes your data upon cancellation of your account.
Criteri di archiviazione dei dati
Simple In/Out stores your dat encrypted at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no