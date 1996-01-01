Questa integrazione ti fornisce un indirizzo e-mail speciale che puoi usare per iscriverti alla ricezione di notifiche importanti di qualsiasi servizio. Le e-mail inviate a questo indirizzo appariranno nel canale da te scelto. Questa integrazione è disponibile per le aree di lavoro con il piano Standard di Slack e successivi. Tra gli esempi di utilizzo sono compresi: • L’invio immediato dei risultati da un modulo di contatto sul sito web nei canali #assistenza dell’azienda.

• L’indirizzamento di avvisi di tutti i tipi (server inaccessibile, eventi meteo, chiusure del traffico, rinnovi dei nomi di dominio) nel canale #generale dell’azienda in modo che tutti possano vederli e intervenire. Ogni integrazione ha un proprio indirizzo e-mail e un nome e un’icona personalizzabili e puoi crearne quante ne vuoi. Tieni presente che alle e-mail inviate a questa integrazione si applicano le seguenti limitazioni: • È consentito un massimo di 20 allegati per e-mail.

• Ogni e-mail può essere indirizzata a un’integrazione alla volta.