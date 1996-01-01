Pingdom è un servizio di monitoraggio di siti web che traccia le prestazioni e il tempo di attività e inattività dei siti web, avvisandoti immediatamente in caso di problemi. Grazie a questa integrazione, le notifiche relative all’attivazione di uno dei criteri di avviso in Pingdom (ad esempio una modifica del tempo di attività o inattività) verranno postate in un canale di Slack. Per utilizzare questa integrazione devi disporre di un account Pingdom a pagamento.