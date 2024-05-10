Selezione file di Box

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Automatizza con Workflow Builder

Workflow Builder* ti consente di trasformare i processi quotidiani in automazioni, senza scrivere una sola riga di codice. Aggiungi strumenti di terza parti come Box ai workflow per gestire il lavoro e i processi da Slack e usa i modelli per iniziare velocemente.Scopri di più sulle automazioni

Modelli disponibili per Box:

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Utilizza Slack per inviare documenti da firmare a una persona a partire da un modello Box Sign

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*Workflow Builder è disponibile solo con gli abbonamenti a pagamento