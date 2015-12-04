Repuso monitors all your social media networks and other relevant services for testimonials on your business. With our beautiful widgets you can showcase them easily on your website. Our dashboard lets you curate all posts in seconds without having to change your website and deploy it again.This integration informs you of newly found posts via a notification in your Slack channel of choice.
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@repuso.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti