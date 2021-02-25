Arc Analytics

Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Sign-in with Slack (Slack OAuth)
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@arc.supernormal.co
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Amazon Web Services, Google Analytics, Intercom, Sendgrid, Sentry, and Stripe.