Criteri di conservazione dei dati
Doorbell.io Ltd will retain data as long as your account remains active. Once you close your account, it all gets deleted, and then gets removed from the rolling database backups after 30 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Doorbell.io Ltd has a 30 day rolling database backup policy, so any data which gets deleted will get fully removed after 30 days when the database backups expire.
Criteri di archiviazione dei dati
Doorbell.io Ltd data is encrypted at rest (as well as in transit).
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Digital Ocean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati