Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-12-09
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta, Azure, OneLogin, Auth0, Google
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@timetastic.co.uk
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Stripe, Sendgrid, Zendesk, CustomerIO, Google Analytics, Cloudflare