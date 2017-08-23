SL reseplaneraren is a app for Slack designed for users in Stockholm, Sweden, to easily plan their trips using public transport. By using the slash command /sl, users can search for trip information from a starting point to a destination (e.g., "Slussen to Hötorget"). The app provides detailed travel times and information in Swedish, streamlining the commuting experience within the city. Ideal for anyone looking to efficiently navigate Stockholm's transport network via Slack.
SL reseplaneraren potrà:
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L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
No data is stored
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@slreseplanerare.cf.services.srvc.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti