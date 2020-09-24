Castle helps businesses manage risk and fraud with only a few lines of code. By monitoring every user interaction, from registration and login to page views, form posts, and transactions, Castle is able to highlight any anomalies and suspicious user behavior.
Castle (legacy) potrà:
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@castle.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti