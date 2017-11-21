Criteri di conservazione dei dati
Motivosity will retain Customer Data in accordance with guidelines recommended for compliance with GDPR. Questions related to data retention can be sent to support@motivosity.com.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Motivosity will remove Customer Data in accordance with guidelines recommended for compliance with GDPR. Questions related to data retention can be sent to support@motivosity.com.
Criteri di archiviazione dei dati
Motivosity will store Customer Data in accordance with guidelines recommended for compliance with GDPR. Questions related to data retention can be sent to support@motivosity.com.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
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Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no