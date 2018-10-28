Standup Jack

Criteri di conservazione dei dati
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
People can email at support@standupjack.com and I'll remove their data immediately.
Criteri di archiviazione dei dati
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no