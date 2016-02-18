Criteri di conservazione dei dati
SatisMeter has a formal Data Retention Policy, which includes regular data backups for disaster recovery and business continuity purposes.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is backed up according to our Data Retention Policy. Hourly, weekly, and monthly.
Criteri di archiviazione dei dati
SatisMeter does not store or process Customer Data in any form outside of the United States, other than for transit purposes, without the prior written consent of the Customer.
Customer Data is transmitted using secure protocols, on a dedicated link, and stored in a secured facility for backup.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no