Criteri di conservazione dei dati
We retain data for the lifetime of your account while providing you with the ability for full control over this data. This includes modification and permanent deletion of your data from your account and archival backups.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon request of the account owner, we will process a full data deletion from our active records and archival backups. Once this process is complete we will be unable to reactivate your account or furnish you with your account data. Contact support for all data deletion requests.
Criteri di archiviazione dei dati
Slickplan of Awmous, LLC is dedicated to keeping your data private and secure. It is important to us that you understand how we collect, process and retain data. We are fully compliant with the EU GDPR & CCPA regulations.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Storage
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
DigitalOcean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no