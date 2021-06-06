Trakstar Hire

Criteri di conservazione dei dati
Trakstar retains all their customer's data for at least 18 months after they have stopped using our services.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Trakstar allows its customers to permanently delete their data within the application.
Criteri di archiviazione dei dati
Trakstar stores their customer's data in AWS Cloud that is encrypted at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Primary data is hosted on AWS RDS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no