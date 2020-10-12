Criteri di conservazione dei dati
We retain information for as long as reasonably necessary to deliver our Services to you or to fulfill the purposes described in our Privacy Policy. You may delete the Personal Information in your account as described in our Privacy Policy. Please note that, in limited circumstances, we may retain information for a longer period of time as required by law.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
You may delete some or all of your data any any time using our product UI.
Criteri di archiviazione dei dati
Your data is stored encrypted at rest, and is encrypted in transit.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Our data is cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati