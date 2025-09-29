Criteri di conservazione dei dati
Dataminr retains data for as long as necessary to provide our Services or to fulfill the purposes outlined in our Privacy Policy.
In some instances Dataminr retains Personal Data for longer, if doing so is necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes or collect fees owed, or is otherwise permitted or required by applicable law, rule or regulation.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Dataminr will work to address valid data subject requests in a timely manner. For more information about data subject rights, or to submit a request, please email Dataminr at privacy@dataminr.com.
Criteri di archiviazione dei dati
Dataminr seeks to protect customer Personal Data from unauthorized access to or use, modification or disclosure using appropriate physical, technical, organizational and administrative security measures based on the type of Personal Data collected and how we are processing that data.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no