Thinkst Canary

Criteri di conservazione dei dati
We do not process or store personally identifiable or confidential information. Canary alerts remain on your Canary management console for as long as required and can be deleted at any time.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
The Canary management console and all of it's data is removed when a subscription is terminated.
Criteri di archiviazione dei dati
Full backups are performed daily. Backup data is encrypted.
Dettagli dell’hosting dei dati
Our data is hosted in single tenanted AWS EC2 instances within geographically suitable data centers.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no