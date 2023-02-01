Data dell’ultimo test di penetrazione
2023-02-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google, Office365, Okta, OneLogin, any SAML provider
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
helpmenow@zoominfo.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes