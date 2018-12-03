Criteri di conservazione dei dati
Team O'clock OÜ will retain Customer Data in accordance with GDPR law.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Team O'clock OÜ will remove Customer Data in accordance with GDPR law.
Criteri di archiviazione dei dati
Team O'clock OÜ will store Customer Data in accordance with GDPR law.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS via Heroku
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no