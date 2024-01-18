Criteri di conservazione dei dati
Customers can choose their retention settings by contacting their Account Manager. The default retention setting for Customer Data is 3 years.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon customer deletion, Jiminny deletes customer data from our production environments within 30 days and backups are deleted within 60 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Jiminny store data with Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted in multiple availability zones
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no