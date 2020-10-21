Data dell’ultimo test di penetrazione
2020-10-21
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
SAML-based solutions
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@splunk.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
The VictorOps Slack app communicates with the VictorOps platform. The VictorOps platform uses third parties to deliver notifications, as well as supporting one and two-way integration with various 3rd party services as configured by the customer.