Criteri di conservazione dei dati
All persistent data in the database is stored for an indefinite period of time. Data deleted by users is only marked as deleted but it is preserved in the database. Also sinked log data and error reports are stored for indefinite period of time.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is archived in Google Storage service. This includes files, logs and database backups. There are no automated procedures for removing files from Google Storage service. All files are stored until they are manually removed if requested.
Criteri di archiviazione dei dati
Session data, jobs scheduling is stored until it is used by the system. Session data is deleted after the session expires or user ends the session. Same for jobs, after the job is successfully executed all data related to the finished job is removed.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud Services
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no