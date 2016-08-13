icanhazdadjoke

Criteri di conservazione dei dati
C653 Labs, Inc only collects and stores web application logs including connecting IP address and user-agent.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
C653 Labs, Inc will automatically remove any data collected after 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
C653 Labs, Inc will retain web application logs for as much as 30 days.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted in AWS with Cloudflare DNS and proxy.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no