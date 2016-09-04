Criteri di conservazione dei dati
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data and will remove when the app is uninstalled.
Criteri di archiviazione dei dati
IP2Location will store user data a secure Amazon RDS storage.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no