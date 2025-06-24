Simployer Employee Surveys

Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Azure, Okta, Oracle Identity Cloud, G Suite, Zoho, IBM SAM, Gemalto, Citrix, AWS and others
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
help@simployer.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no