Hanzo Illuminate

Criteri di conservazione dei dati
Hanzo will collect and retain Customer Data only as directed in response to active Matters (defining applicable users, channels and/or timeframes) which have been initiated and maintained within the application.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Hanzo will automatically remove Customer Data as directed and when no longer required for active Matters being maintained within the application.
Criteri di archiviazione dei dati
Hanzo will store Customer Data in accordance with our data security and privacy policies, and only within secure hosting facilities for each customer.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted (single instance/single tenant)
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud Platform
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no