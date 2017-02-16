Criteri di conservazione dei dati
Roadmap will retain your data while your account is active with us.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Roadmap will purge your data from our systems when you delete your account.
Criteri di archiviazione dei dati
We store all our data in Canada in encrypted storage.
Sedi dei data center
Canada
Dettagli dell’hosting dei dati
We host all our data on DigitalOcean in the ca-central-1 region.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
DigitalOcean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati