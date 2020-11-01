Criteri di conservazione dei dati
Winningtemp will retain customer data in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Winningtemp will archive and remove customer data in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione dei dati
Winningtemp will store data using encryption at rest in accordance with industry standard.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS Fargate, AWS EKS, AWS RDS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no