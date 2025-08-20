Criteri di conservazione dei dati
We retain data in order to effectively provide the features of our application.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We will remove data at the request of the customer within 30 days of receiving a request.
Criteri di archiviazione dei dati
We store the data consistent with industry best practices.
Sedi dei data center
Stati Uniti
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no