Sisense for Cloud Data Teams

Criteri di conservazione dei dati
All customer data is automatically deleted after 30 days
Metadata like SQL statements deleted upon service termination
Validated in the SOC2, please see Trust Center here: https://trust.sisense.com/
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
No archival process as data is automatically purged after 30 days
Snapshots and backups are maintained for a maximum of 30 days
Pre-upgrade snapshots are retained for 14 days
Criteri di archiviazione dei dati
Sisense Cloud Data Teams uses a multi-tenant architecture in AWS US-East-1 region, where customer data within shared databases is logically separated at the application layer to prevent data commingling. All data is protected using AES-256 encryption at rest and TLS 1.2+ in transit. Access is strictly controlled through AWS Identity and Access Management (IAM) policies and roles.
Dettagli dell’hosting dei dati
Amazon Web Services (AWS)
Primary region: US-East-1
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services (AWS)
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no