Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
We currently support SSO with multiple identity providers, such as LDAP, SAML, OAuth, OpenID, OpenID Connect, and JSON Web Tokens (JWTs) - all of the common and most popular identity standards.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@mural.co
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app