Do you need to make a quick team decision... - Who makes the next coffee? - Where to go for lunch? - Who's going to answer the phone? - Which playlist should you listen to?Use Decision Bot to get an instant decision. Roll a Dice, Flip a Coin or play Rock, Paper, Scissors.
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
help@decisionbot.co.uk
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti