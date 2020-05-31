Criteri di conservazione dei dati
Our data retention policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Our data archival/removal policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Criteri di archiviazione dei dati
Our data storage policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Irlanda, Germania, Singapore, Australia, India, Brasile
Dettagli dell’hosting dei dati
We host our data in AWS regions around the world. Not all data is hosted in all regions.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati