Suitest notification app is on Slack!You can now integrate Suitest directly with your Slack channels. Receive short messages regarding the progress of your test packs and get notified across your devices when Suitest has finished testing.Get your notification through the Suitest app on Slack immediately when: * All test were finished on your devices. * An error is produced on one of the devices.Suitest integration app requires Suitest account. No additional fees.Additional significant features are coming soon, so stay tuned!
Suitest potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We will remove Customer Data on request.
Criteri di archiviazione dei dati
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L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
Write request to support@suite.st.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@suite.st
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti