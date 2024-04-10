Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Any SAML provider and Google
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@knowyourteam.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
NA