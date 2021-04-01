Data dell’ultimo test di penetrazione
2021-04-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@invoiced.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
AWS