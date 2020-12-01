Criteri di conservazione dei dati
Bugcrowd's data retention policy is compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Bugcrowd's data archival/removal policies are compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Criteri di archiviazione dei dati
Bugcrowd stores data in accordance to SOC2, ISO27001, ISO27017, and the NIST standard.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted with encrypted backups.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no