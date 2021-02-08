Churn Buster

Data dell’ultimo test di penetrazione
2021-02-08
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support+security@churnbuster.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Stripe for Payment Processing, Postmark for Email Delivery, Intercom for User Management, Sentry for Error Reporting, Logentries for Logging, Twilio for SMS Delivery, Zapier and Slack for Integrations