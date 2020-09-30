Feedback Loop is an Agile Research platform for rapid consumer feedback. Used by product managers and researchers, Feedback Loop allows you to go from questions to data in days.This app will receive notifications related to account activity on Feedback Loop, including notifications when new research data is available.Feedback Loop is a paid service. This app will function only when paired with an active Feedback Loop account. It may only be added or configured by a Workspace Administrator for the account.
Feedback Loop potrà:
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Generale
Privacy e governance dei dati
Certificazioni e conformità
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@alphahq.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti