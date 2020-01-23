Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Gmail, Okta, OneSign, OneLogin
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
data@culturehq.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
N/A