Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@gohire.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti