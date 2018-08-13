Criteri di conservazione dei dati
WebGazer will retain customer data in in accordance with Customer’s instructions, including any applicable terms in the Terms of service and Privacy policy, and as required by applicable law.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
WebGazer shall delete Customer Data in accordance with (i) data retention periods available online at: https://www.webgazer.io/pricing; or (ii) if needed, Customer may request that WebGazer delete Customer Data at any point.
Criteri di archiviazione dei dati
WebGazer will store customer data in accordance with customer's instructions and as required by applicable law.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no