Criteri di conservazione dei dati
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. Users are controllers of their data and LambdaTest provides both UI based and API based methods to extract, or delete this data.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. After 60 days this data gets automatically deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
LambdaTest saves all user data as per GDPR and CCPA policies. All European user's data gets saved in Europe based data centers where as all north american user's data gets saved in NA region. All data is saved in end-to-end encrypted format as per NIST guidelines
Sedi dei data center
Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no