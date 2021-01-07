Leadfeeder by Dealfront

Data dell’ultimo test di penetrazione
2021-01-07
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google, Microsoft
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
bugbounty@dealfront.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
BrainTree (payment processor). Integrations with other applications as per the user’s request, and with his permission.