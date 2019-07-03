Cision App

Criteri di conservazione dei dati
Cision will retain data related to the Cision Slack App up to 90 days after contract termination.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Cision does not archive any data related to the Cision Slack App. Cision does not offer a removal policy for data related to the Cision Slack App.
Criteri di archiviazione dei dati
Data will be stored in accordance with the seven key principles including minimization, accuracy, storage limitation, and security.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no