Postmark Bot

Criteri di conservazione dei dati
Postmark collects and retains content and metadata for all emails for 45 days to give customers the ability to access their full message history during that time.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
After 45 days, original email content and metadata are removed from our system. Bounces, spam complaints and unsubscribed recipients are stored indefinitely in a Streams Suppression list for reporting and list hygiene.
Criteri di archiviazione dei dati
Postmark's primary data and servers are hosted at ServerCentral's data center (located outside of Chicago), and Amazon Web Services (AWS).
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Postmark's primary data and servers are hosted at ServerCentral's data center (located outside of Chicago), and Amazon Web Services (AWS).
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, ServerCentral
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati