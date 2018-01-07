Criteri di conservazione dei dati
Micrantha will retain customer data in accordance with GDPR and PIPEDA. The fortunes service currently retains no customer information.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Micrantha will remove customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Criteri di archiviazione dei dati
Micrantha will store customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Sedi dei data center
Canada
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
DigitalOcean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no